“É impossível o mundo continuar a viver com os cereais aos preços que estão”

“É má para toda a gente, esta desregulação que está a acontecer agora dos mercados” das matérias-primas agrícolas, com os preços dos cereais, defende José Palha. O presidente da Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais (ANPOC) defende que aumentar o auto-aprovisionamento de trigo de 5% para 20% é possível em três anos, com capacidade para ajudar a soberania alimentar do país.