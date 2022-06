Sexta na TV: dias históricos e espaciais para campeões e cartéis

CINEMA

Uma Família no Ringue

Hollywood, 21h30

Há décadas que os Knight participam em lutas de wrestling em Inglaterra. Ricky e Julia ensinam tudo o que sabem aos filhos, Raya e Zak. Um dia, estes são convidados para uma audição para o WWE, nos EUA. Com argumento e realização de Stephen Merchant, uma comédia biográfica inspirada na vida da ex-campeã Saraya “Paige” Bevis, com Florence Pugh, Jack Lowden, Nick Frost, Lena Headey, Vince Vaughn e Dwayne Johnson.

Campeões

AMC, 22h10

Inspirada numa história verídica, esta comédia dramática de Javier Fesser foi o maior sucesso de língua espanhola nas salas de cinema de Espanha em 2018. Marco Montes é o treinador assistente de uma equipa de basquetebol que é despedido depois de discutir com o treinador principal. Depois, é sentenciado a serviço comunitário por, alcoolizado, bater com o seu carro num da polícia. A sentença é trabalhar com uma equipa de jogadores portadores de deficiência, pessoas que ele a início despreza mas que acabam por lhe ensinar mais a ele.

Uma Turma Difícil

RTP2, 22h53

Desrespeito, violência, falta de perspectivas. É com estas condições que a professora Anne Gueguen (Ariane Ascaride) se depara, numa escola parisiense, com a mais complicada e problemática das suas turmas. A docente propõe um desafio: entrarem juntos num concurso de reflexão sobre as memórias do Holocausto e o seu impacto nos jovens de hoje. Contra as expectativas de todos – incluindo os próprios –, eles vão empenhar-se no projecto e, no limite, encontrar nas diferenças a força da união. Um filme com assinatura de Marie-Castille Mention-Schaar (Bowling - Amigas em Jogo). O actor Ahmed Dramé, no papel do jovem Malik, foi nomeado para o César de actor mais promissor.

Fire Island

Disney+, streaming

Joel Kim Booster, cómico de stand-up e actor, e Bowen Yang, uma das maiores estrelas em ascensão do elenco de Saturday Night Live, são os protagonistas deste filme cómico de Andrew Ahn que é uma adaptação livre e moderna de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Encarnam dois amigos que juntam um grupo para irem a um retiro gay numa ilha perto de Long Island, Nova Iorque.

DOCUMENTÁRIOS

Rainha da Metanfetamina

Discovery, 21h

Estreia. Esta é a história da ascensão e queda de Lori Arnold. É irmã do actor Tom Arnold, mas tornou-se famosa por outra razão: o império de tráfico de metanfetaminas que ergueu, do zero, a partir de um rancho no Iowa. Chegou a lucrar mais de um milhão de dólares por mês até ser apanhada, em 1991, sete anos depois ter iniciado o “negócio”. Cumpriu 15 anos de prisão. Neste documentário em três partes, é a própria quem recorda esses tempos, as suas motivações e as consequências sobre a sua vida e de outras pessoas. Rainha da Metanfetamina inaugura o ciclo Cartéis de Droga, emitido nos serões de sexta. Na próxima, há American Cartel; na seguinte, O Magnata da Droga.

Datas Que Fizeram História

História, 22h15

Estreia. Concebida com a ambição de “poder vir a tornar-se uma referência no ensino da História”, a nova série percorre datas determinantes para o percurso da Humanidade. Esta noite, vai a 1492 narrar o desembarque de Cristóvão Colombo nas Américas e recorda 3 de Abril de 33, dia em que Cristo terá sido crucificado. Hiroxima, a Peste Negra, a queda de Angkor, a partida de Maomé para Medina, a Revolução Francesa e a libertação de Mandela completam o calendário dos oito episódios, emitidos à sexta, em dose dupla.

Colónias Espaciais

Odisseia, 22h30

Estreia. Agências espaciais e empresas privadas de exploração espacial viram-se para as potencialidades de colonização de outros planetas, como Marte, ou da utilização de estações orbitais para esse efeito. Este bloco de documentários explora esse potencial, os riscos inerentes e toda a logística associada a uma façanha dessa dimensão: produção de energia, alimentação, adaptação aos habitats, armazenamento, equipamento, etc. O próximo desafio é o primeiro de três capítulos, debitados à sexta-feira (A Lua e Marte são os destinos seguintes). Colónias Espaciais abre o especial Viagens Espaciais, que prossegue, logo a seguir, com Homem Interplanetário: Viver Fora da Terra (às 23h30), e que marcará a programação ao longo do mês.

SÉRIES

The Boys

Prime Video, streaming

A série de anti-super-heróis criada por Eric Kripke, com produção executiva de Seth Rogen e Evan Goldberg, a partir da banda desenhada de Garth Ennis e Darick Robertson, está de volta para a terceira época. A julgar pelos trailers, neste universo em que grandes empresas são donas de monstruosos super-heróis e uma equipa de desajustados tenta combater isso, parece haver mais surrealismo, drogas que dão poderes e um novo super-herói que foi congelado nos anos 1940 e agora regressou.

​Physical

Apple TV+, streaming

Nesta série de comédia negra de Annie Weisman, Rose Byrne é Sheila Rubin, uma dona de casa dos anos 1980 que se reinventa como guru do fitness. Na segunda temporada, continua a ascensão, cruzando-se agora com um mestre da perda de peso interpretado por Murray Bartlett.

INFANTIL

A Minha Cena

RTP2, 8h39 e 19h49

Estreia. Integrado no Espaço Zig Zag, o novo programa entrega o protagonismo às crianças. Vai ao encontro delas, país fora, para conhecer os seus interesses, as suas preocupações e, sobretudo, as suas “cenas” favoritas. Para ver semanalmente.