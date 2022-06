Eutanásia: IL quer sorteio dos médicos especialistas que assistem o doente no processo

Embora tenha seguido o BE, o PS e o PAN na estratégia de retirar o critério de a doença ter que ser fatal para que um cidadão possa pedir o acesso à morte medicamente assistida, a Iniciativa Liberal propõe uma regra inovadora em relação às restantes propostas: que os médicos especialistas na patologia do doente que têm de dar parecer sejam sorteados e não escolhidos. Não se trata do chamado “médico orientador” do doente que dá início ao processo a pedido deste, antes dos médicos especialistas que têm que, em algum momento, também intervir no processo para dar pareceres mas “que têm menos relação com o doente”, descreve ao PÚBLICO João Cotrim de Figueiredo.