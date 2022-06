Zircon. O míssil nove vezes mais rápido que o som que a Rússia diz querer usar este ano

O Kremlin continua a apostar no reforço do seu vasto arsenal militar e nos testes a uma “nova geração de armas” no país, que deverão estar operacionais até ao final deste ano.

A Rússia concluiu esta quinta-feira os testes ao míssil hipersónico Zircon, e avançou que o integrará na Frota Norte do país até ao final do ano — em primeiro lugar, na fragata Almirante Gorshkov. Também foi divulgado um vídeo do lançamento de teste do 3M-22 Zircon no mar de Barents, a norte da Noruega e da Rússia, que o Ministério da Defesa diz ter sido bem-sucedido.

Chegou, “com sucesso”, ao destino: um alvo a cerca de 1000 quilómetros (540 milhas marítimas) no mar Branco. Um alcance que lhe permitiria chegar, por exemplo, até Varsóvia a partir do território russo.

VIDEO: Russia's Defence Ministry releases images showing what it said was the latest successful test of their Zircon hypersonic cruise missile pic.twitter.com/6XMg39Hbr3 — AFP News Agency (@AFP) May 29, 2022

Na descrição de Vladimir Putin, este míssil de cruzeiro “invencível” pertence a uma nova geração de armas, consegue ser nove vezes mais rápido do que o som (a uma velocidade de 9 Mach) e voa a uma altitude de 30 a 40 quilómetros.

O primeiro lançamento de um Zircon foi em Outubro de 2020, um “grande evento” celebrado por Putin. Caso a Rússia cumpra a intenção de utilizar o míssil hipersónico até ao final de 2022, surgirão dois novos motivos de preocupação, já que pode ser usado contra navios inimigos e para atingir deliberadamente alvos no terreno.

Entre os sucessivos avisos deixados pelo Governo russo à Ucrânia, o ministro da Defesa do país, Serguei Shoigu, ameaçou em Abril lançar ofensivas dirigidas a “centros de tomada de decisão” ucranianos, incluindo Kiev.

Apesar das perdas que somam as forças armadas russas no terreno, Moscovo continua a apostar no reforço do seu vasto arsenal militar do Exército e nos testes ao novo armamento produzido no país.

Já em Abril a Rússia testou, com sucesso, um novo míssil intercontinental com capacidade nuclear, o RS-28 Sarmat. “Esta arma inigualável irá reforçar o potencial de combate das nossas forças armadas, garantir a segurança da Rússia contra ameaças externas e dar muito que pensar àqueles que, no calor da retórica agressiva e frenética, tentam ameaçar o nosso país”, declarou o Presidente russo na televisão estatal, citado pelo Guardian.

O Sarmat tem capacidade para transportar até 16 ogivas nucleares, alcançar território norte-americano e, segundo Putin, é capaz de evitar todos os sistemas antiaéreos modernos. Uma garantia que, aliás, também é dada sobre o Zircon. Moscovo planeia instalar estes mísseis com capacidade nuclear na Sibéria até ao próximo Outono.