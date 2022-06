UE tenta fechar acordo sobre IRC mínimo e dar segundo passo na reforma fiscal

A reforma internacional sobre a tributação das multinacionais poderá levar mais tempo a passar do papel à prática, mas, apesar dos percalços já admitidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a União Europeia quer manter-se no pelotão da frente na implementação do acordo alcançado a nível mundial entre 137 jurisdições e prepara-se para dar dois sinais importantes nas próximas semanas.