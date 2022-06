Quem comprou carro com emissões manipuladas deve ser indemnizado

O comprador de um Mercedes C 220 CDI na Alemanha foi para tribunal exigir uma indemnização ao fabricante de carros sediado em Estugarda depois de descobrir que tal modelo usava um sistema que reduzia a reciclagem dos gases de escape sempre que as temperaturas exteriores são mais frias. A acção intentada no Tribunal Regional de Ravensburgo, no mesmo estado de Baden-Württemberg onde a Mercedes tem o seu quartel-general, acabou por ir parar ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), cujo advogado-geral se manifestou a favor da pretensão do consumidor.