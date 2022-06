As criptomoedas desta startup causaram um enorme crash. Agora tem uma nova

A startup responsável pela Terra USD e Luna, duas criptomoedas que implodiram e geraram uma enorme crise no mercado, lançou uma nova moeda no fim-de-semana. Alguns investidores estão furiosos.

Quando duas criptomoedas causaram um enorme crash no mercado criptográfico, há cerca de três semanas, os efeitos foram devastadores. O colapso da TerraUSD e da Luna causou mais de 500 mil milhões de dólares em perdas no mercado de criptomoedas (cerca de 466 mil milhões de euros). Muitos investidores viram as poupanças de uma vida evaporar-se. Alguns contemplaram o suicídio. O abalo fez surgir apelos a investigações criminais à empresa por detrás de tudo isto e por mais regulamentação governamental.