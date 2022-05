Armas, álcool, guerra e algumas incoerências

Uma arma de fogo serve para matar ou para provocar ferimentos. Essa potencialidade também pode servir como meio de dissuasão ou de defesa; o receio do uso de arma de fogo, por parte do seu portador, pode inibir os outros de o atacarem ou de, contra ele, adotarem comportamento perigoso. Nesse sentido poderia pensar-se que quanto mais armadas estivessem as pessoas, ou quantas mais pessoas estivessem armadas, mais segurança haveria numa comunidade.