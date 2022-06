Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Os EUA vão mandar sistemas de rockets de médio alcance para a Ucrânia. Moscovo, que está a realizar testes nucleares em Ivanovo, disse que a decisão tem um impacto negativo e que vai aumentar o risco de um confronto directo. Até ao momento, já morreram 243 crianças e 446 ficaram feridas, avançou o parlamento ucraniano. Artigo actualizado ao longo do dia.

► Os EUA vão enviar sistemas de rockets de médio alcance para a Ucrânia, avançou o Presidente do país. A Rússia já disse que a decisão é extremamente negativa para o conflito e vai aumentar o risco de um confronto directo. Já a Alemanha fornecerá mísseis antiaéreos modernos e sistemas de radar, anunciou o chanceler, Olaf Scholz.

► A Rússia está a realizar testes nucleares na província de Ivanovo, a nordeste de Moscovo, segundo a agência Interfax. Cerca de mil militares estão a realizar exercícios intensos utilizando mais de 100 veículos.

► O conflito já matou 243 crianças e feriu outras 446, avançou o parlamento ucraniano no Telegram. Segundo a Unicef, as mortes ocorreram principalmente em ataques com armas explosivas em áreas povoadas. A organização adiantou que cerca de 5,2 milhões de crianças ucranianas precisam urgentemente de ajuda humanitária devido ao conflito.

► Volodymyr Zelensky afirmou que todos os dias morrem “entre 60 a 100 soldados” ucranianos em combates com as forças russas e milícias separatistas. “Simultaneamente, estamos a manter o nosso perímetro defensivo, que não é algo natural, uma vez que é uma barreira física criada pela população ucraniana”, acrescentou.

► O Papa Francisco apelou às autoridades russas para que levantem o bloqueio às exportações de trigo da Ucrânia. “Apelo para que sejam feitos todos os esforços para resolver esta questão e para garantir o direito humano universal à alimentação. Por favor, não usem o trigo — um alimento básico — como arma de guerra”, disse.