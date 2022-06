Kasia Gallanio, que enfrentou a ira do tio do emir do Qatar, foi encontrada morta. Suspeita-se de overdose

Kasia Gallanio cresceu nos Estados Unidos, no seio de uma família de origens polacas. Mas, depois de ter conhecido Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, tio do actual emir do Qatar, em França nos anos 1990, acabou por adoptar os códigos árabes, e muitos achavam que era uma princesa nascida no Qatar.

Quando Kasia conheceu Al-Thani, o antigo ministro do Petróleo e das Finanças do Qatar estava em França exilado. Não tardou para que a jovem se tornasse na terceira mulher do multimilionário e membro da família real do Qatar. Mas o casamento, que por fora transparecia tratar-se de um conto de fadas, depressa ruiu, dando lugar a um difícil processo de divórcio que envolveu uma batalha legal pela custódia das três filhas do casal: Malak, Yasmin e Reem. Sobre Al-Thani pairava a suspeita de abusos sexuais sobre as filhas, que o príncipe sempre negou, enquanto Kasia era acusada do consumo excessivo de álcool e drogas.

Ainda se desconhecem as substâncias que terão sido fatais, mas terá sido precisamente por causa de uma overdose que a ex-princesa morreu. Kasia Gallanio foi encontrada na sua casa de Marbelha, Sul de Espanha, após uma das suas filhas, ainda menor, ter alertado as autoridades por não conseguir falar com a mãe há quatro dias. A imprensa espanhola, que noticiou a morte na terça-feira, refere que os agentes encontraram Kasia Gallanio deitada na sua cama, sem vida, mas não adiantaram há quanto tempo estaria morta.

Kasia Gallanio, que não escondia a sua paixão pela moda e assumia-se admiradora incondicional da actriz italiana Sophia Loren, escolheu viver em Marbelha após a conclusão do processo de divórcio, Aí, foi presença frequente em eventos e festas que reuniam os mais ricos e poderosos que passavam pelo Sul de Espanha. Foi-lhe apontado um relacionamento com Ahmed Ashmawi, herdeiro do xeque Ashmawi, amigo do rei de Marrocos e, em 2019, foi avistada várias vezes na companhia de Francisco de Borbón, segundo filho de Francisco de Paula de Borbón y Escani, duque de Sevilha e primo em segundo grau do antigo rei Juan Carlos — as revistas chegaram a falar em noivado, mas a relação não vingou.