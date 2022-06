Realizador Cary Fukunaga acusado de abuso de posição para seduzir jovens

O realizador norte-americano Cary Joji Fukunaga é acusado por várias mulheres de comportamento inadequado no local de trabalho e de abusar da sua posição para encetar relações com mulheres mais jovens ou tentar forçar actrizes a situações de nudez. Uma investigação da revista Rolling Stone — publicada na sequência de denúncias feitas nas redes sociais por duas actrizes que obtiveram reacções de apoio de outras actrizes que com ele trabalharam ou tiveram relacionamentos, bem como do seu ex-argumentista — cita cerca de dez profissionais que corroboram a má conduta do realizador de True Detective e 007: Sem Tempo Para Morrer.