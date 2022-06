Biblioteca Nacional mostra a A Oficina de Saramago a partir da próxima semana

Uma exposição bibliográfica e documental, que “examina e celebra o percurso de escrita” de José Saramago (1922-2010), é inaugurada na próxima segunda-feira, na Biblioteca Nacional, em Lisboa, mostrando algumas peças pela primeira vez, anunciou esta quarta-feira a instituição.

A mostra, intitulada A Oficina de Saramago, insere-se nas celebrações do centenário do nascimento do autor de Memorial do Convento e Nobel da Literatura de 1998, cujo legado ultrapassou fronteiras geográficas e culturais, “colocando-o também entre os principais nomes da literatura mundial”, assinala a Biblioteca Nacional de Portugal (BNP).

A Biblioteca entende ir ao encontro do pensamento do autor que, numa carta datada de 1960, escreveu ao escritor José Rodrigues Miguéis (1901-1980): “Não só o crítico gostará de conhecer os ‘móbeis’ e os bastidores da criação: parece-me até que o público será quem mais o apreciará, tão desacostumado está de meter o nariz na oficina do escritor”, cita a BNP.

“O momento em que abrimos um romance, um volume de contos ou uma colectânea de poemas é verdadeiramente o ponto de chegada de um trajecto, marcado por um trabalho que inclui leituras, pesquisa, escrita e reescrita. É, sobretudo, a esse trabalho que a presente exposição busca dar destaque, facultando um acesso em muitos aspectos inédito aos bastidores da criação de José Saramago”, lê-se no comunicado.

A exposição está organizada “em três grandes eixos, que dão a conhecer as várias bibliotecas relacionadas com o universo escritural de Saramago: aquela que antecede ou que alimenta a obra, a da obra em si e aquela que se lhe seguiu”. A BNP destaca ainda que a mostra inclui “testemunhos materiais muito expressivos como atestação do que foi o referido trabalho do escritor”, e alguns deles estão a ser mostrados pela primeira vez.

A exposição, com curadoria dos investigadores Carlos Reis e Sara Grünhagen, e com pesquisa arquivística de Fátima Lopes, da Biblioteca Nacional, é inaugurada na próxima segunda-feira (16h30).

Recorde-se que José Saramago é, até hoje, o único escritor de língua portuguesa distinguido pela Academia Sueca.