Redução do abandono diminui fosso entre rapazes e raparigas no sucesso escolar

Últimos dados divulgados pela DGEEC dão conta de que os rapazes estão a progredir mais depressa do que as raparigas. Outra diferença que está a diminuir é a que separa os resultados entre alunos carenciados e os seus colegas de contextos mais favorecidos. Mas os primeiros conseguem ter melhores resultados em escolas onde os segundos estão em maioria.

A redução continuada do abandono escolar é um dos factores que estará na base da aceleração do sucesso escolar entre os rapazes, reduzindo o fosso que habitualmente os separa das raparigas neste domínio, aponta a investigadora do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Maria Álvares, num comentário pedido pelo PÚBLICO aos últimos dados divulgados pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).