Há 350 portugueses com 800 imóveis no paraíso fiscal do Dubai

Estudo do Observatório Fiscal da UE identificou 819 imóveis detidos por portugueses no emirado. Mais de um quarto dos activos imobiliários no Dubai está nas mãos de estrangeiros.

Há cerca de 350 portugueses com imóveis no paraíso fiscal do Dubai, revela um estudo do Observatório Fiscal da União Europeia (UE), elaborado com base em ficheiros obtidos por uma organização não-governamental norte-americana na área da segurança internacional, o Center for Advanced Defense Studies (C4ADS).