Diagnóstico de esclerose múltipla. “A doença não me define”

“Foi de quem sente o tapete a fugir debaixo dos nossos pés.” É assim que Maria João Figueiredo, de 45 anos, descreve o que sentiu quando recebeu a notícia de que tinha esclerose múltipla (EM), em finais de Janeiro. Como outras oito mil pessoas em Portugal, de acordo com a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM), não era algo com que contava — afinal, Maria João, como muitos outros, era saudável e não tinha outras doenças. Esta segunda-feira, assinala-se o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, a propósito do qual o PÚBLICO falou com profissionais e doentes para perceber qual o impacto da doença e se é possível preveni-la.