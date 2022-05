Mísia a preto e branco e em cores vivas numa noite inesquecível

Ninguém mais, senão ela, para protagonizar um concerto assim. Na primeira parte, negrume; na segunda, uma festa. Uma dualidade expressa na música e também nas roupas com que Mísia se apresentou no auditório do Museu do Oriente, na noite de sexta-feira 27 de Maio, para estrear ao vivo – perante uma audiência entusiasmada que preenchia grande parte da sala – o seu mais recente álbum, Animal Sentimental (que é também título de um livro que vai ser lançado no dia 7 de Junho pela Oficina do Livro, uma chancela da Leya). Que outra cantora teria a coragem de abrir um concerto com As palavras vestem luto (“É da morte que te escrevo/ Não sei se posso ou se devo/ ‘screver-te deste lugar/ Não tive jeito prá vida/ Por me faltar a medida/ Que a morte tem pra me dar”) para depois vir a fechá-lo com o festivo Cha cha cha em Lisboa?