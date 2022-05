À frente do PSD, uma montanha

Voltar a reconquistar o eleitorado que ao longo de quase 50 anos de democracia tem escolhido inexoravelmente governações sociais-democratas, umas mais à esquerda outras mais à direita, é uma das grandes tarefas do novo líder do PSD.

“Portugal ganhou hoje a formação de uma alternativa política ao socialismo que nos tem governado e desgovernado nos últimos anos.” Foi assim que o novo líder dos sociais-democratas se dirigiu aos portugueses no início do seu discurso vitorioso, depois de ter conquistado o partido com 72,46% dos votos, deixando o seu adversário Jorge Moreira da Silva com 27,53%.