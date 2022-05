Dois em cada três jovens brasileiros está preocupado com as ameaças golpistas de Bolsonaro

Segundo sondagem da Datafolha, 56% dos inquiridos afirma que é preciso levar a sério as declarações do Presidente contra as instituições democráticas, percentagem que sobe para 67% entre os mais jovens.

Os jovens brasileiros que nasceram após a redemocratização do país, depois da ditadura militar que governou o Brasil entre 1964 e 1985, são os mais preocupados com as ameaças golpistas de Jair Bolsonaro, de acordo com uma sondagem Datalha para o jornal Folha de S. Paulo.