Zelensky sai pela primeira vez de Kiev e visita soldados ucranianos em Kharkiv

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou este domingo as tropas que estão na linha da frente de combate em Kharkiv, naquela que foi a primeira vez, desde Fevereiro, que fez uma visita a uma zona fora de Kiev.

"Vocês arriscam a vossa vida por todos nós e pelo vosso país", afirmou o Presidente ucraniano aos soldados, segundo a Reuters, que cita um comunicado lançado no site oficial do Presidente.

Equipado com colete à prova de bala, Zelensky visitou a segunda maior cidade da Ucrânia e algumas zonas residenciais que foram danificadas por bombardeamentos russos, avançou o chefe do seu gabinete, Andriy Yermak, no Telegram. Durante a visita, o Presidente ucraniano distribuiu ainda condecorações pelos soldados e, sobretudo, manifestou-lhes o seu apoio.

Paralelamente, também despediu o director de segurança da região, acusando-o de ter contribuído para falhas na defesa da cidade logo nos primeiros momentos da guerra, avança a Reuters.

Algumas horas depois de Zelensky lá ter estado, este domingo, foram relatadas várias explosões na região, da qual 31% está actualmente sob controlo russo e 5% foi reconquistada recentemente pela Ucrânia, segundo Yermak.