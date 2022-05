Filipe Melo vence 9.º Leiria Film Fest com Lobo solitário

Lobo solitário, de Filipe Melo, venceu o prémio para melhor curta-metragem de ficção nacional na nona edição do festival Leiria Film Fest, que chega ao fim este domingo.

Os prémios foram revelados no sábado à noite, no Teatro Miguel Franco, em Leiria, distinguindo a segunda curta-metragem assinada pelo realizador (e pianista) português — um thriller dramático sobre um radialista — como merecedora do prémio mais aguardado do festival.

Na competição nacional, The Monkey, uma co-produção luso-espanhola de Xosé Zapata e Lorenzo Degl'Innocenti, foi considerada a melhor curta de animação, e Visões de Copacabana, de Rita Brás, recebeu o prémio para melhor documentário.

Entre os filmes estrangeiros exibidos no festival internacional de curtas-metragens de Leiria, Branka, do húngaro Ákos K. Kovács, recebeu o prémio para melhor ficção, enquanto um filme assinado por um colectivo de autores franceses, The Sein's tears, foi eleito a melhor animação. Pandelivery, dos brasileiros António Matos e Guimel Salgado, levou para casa o troféu para melhor documentário.

Pela primeira vez presente no festival, a competição para microfilmes premiou Nada desta vida, de Cláudia Sofia Gomes e Ricardo Miguel Soares. Leo, do iraniano Moein Rooholamini, recebeu uma menção honrosa nesta categoria. O Prémio do Público do Leiria Film Fest foi para A banheira, do espanhol Sergi Marti Maltas.