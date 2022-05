Vêm aí novas vacinas contra a covid-19? Resultados sobre novas versões podem surgir em Junho

Sabe-se que há novas vacinas contra a covid-19 a serem desenvolvidas e testadas, mas ainda não foram tornados públicos grandes resultados. Espera-se que em Junho sejam revelados alguns deles, como os de uma vacina bivalente da Moderna. Afinal, o que poderá mesmo vir aí e quando? Vacinas que “atacam” mais do que uma variante do SARS-CoV-2? Que já só se focam na Ómicron? Nasais ou orais?

Há algo que deve ficar já bem assente: as vacinas actuais contra a covid-19 continuam a salvar vidas. Elas mantêm-se muito eficazes a proteger-nos da doença grave e da morte. Contudo, com variantes em circulação cada vez mais distantes do vírus original (a base das vacinas disponíveis), deixaram de ser tão boas a impedir a transmissão. Por isso, questionamos: o que está a ser feito no desenvolvimento de novas vacinas?