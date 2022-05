Um julgamento de Nuremberga para os soldados do Azov

A Rússia poderá estar a preparar-se para realizar um julgamento internacional mediático para as centenas de soldados do Batalhão Azov que se renderam na fábrica Azovstal, na cidade portuária ucraniana de Mariupol.

“Estamos a planear organizar um tribunal internacional no território da república”, disse Denis Pushilin, líder do território controlado pela Rússia na região de Donetsk. Segundo o Guardian, a ideia seria fazê-lo à imagem do que a União Soviética realizou em Kharkiv, em 1943, para julgar, condenar e executar três alemães e um ucraniano por enforcamento.

Na altura, os soviéticos criaram um facto mediático, atraindo fotógrafos internacionais e imagens dos enforcados apareceram até na revista Life. O julgamento dos soldados do Batalhão permitiria ao Presidente russo, Vladimir Putin, demonstrar que o objectivo da “desnazificação” da Ucrânia, um dos que foi referido para justificar a guerra, ou “operação militar especial”, era real e necessário.

O jornal britânico cita um antigo diplomata russo que poucos dias depois do início da invasão escreveu numa mensagem de WhatsApp: “Preparem-se para o Nuremberga 2.0”, referindo-se aos julgamentos de Nuremberga, organizados depois da II Guerra Mundial para julgar os nazis.

Não é ainda certo se Moscovo vai ou não avançar com esse evento público. Até agora o Governo russo apenas comentou que os soldados ucranianos que se renderam no complexo siderúrgico de Mariupol serão julgados em Donetsk, território ucraniano controlado pelas forças pró-russas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, seria um dos favoráveis à ideia, bem como alguns deputados importantes que se manifestaram contra a troca dos prisioneiros do Batalhão Azov com prisioneiros russos nas mãos dos ucranianos.

Para Serguei Aksionov, o líder do governo da Crimeia, a península que a Rússia invadiu em 2014 e anexou, julgar os soldados do Azov nos territórios ocupados do Leste da Ucrânia, onde vigora a pena de morte, será uma “lição para todos aqueles que se esquecem das lições de Nuremberga”.