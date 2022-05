O que são vinhos de Verão? Muito mais do que só rosés ou brancos leves e gelados

Todos os vinhos podem ser bebidos no Verão, mas nem todos sabem bem. Os Alvarinhos, com a sua riqueza de fruta e a sua acidez refrescante, serão talvez os reis da festa, mas numa mesa estival cabem muitos outros. Dos tintos leves e frescos aos rosés pouco retintos, o nosso cérebro é que manda o que vamos beber, de acordo com a nossa temperatura corporal.