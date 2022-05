Devialet: um luxo para poucos ouvidos

A potência e qualidade do som das televisões modernas é capaz de satisfazer a maioria dos consumidores, contudo, as colunas auxiliares tornaram-se nos últimos anos uma presença habitual nos escaparates e um produto obrigatório para aproximar a experiência sonora na sala de estar à do cinema.

A Imacustica convidou o PÚBLICO a conhecer a primeira barra de som da francesa Devialet. Chama-se Dione e, antes de encher os ouvidos, enche-nos com números: o grande bloco negro com 1,2 metros de comprimento tem, nada mais nada menos, que 17 saídas de som (“drivers”) e custa 2290 euros. Está cheia de funcionalidades, passando por um sem número de ligações (entre elas o Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e Airplay) e uma tecnologia que “lê” a sala de estar, uma espécie de radar sónico que adapta digitalmente a distribuição do som de acordo com a configuração do espaço e a posição em que a coluna está instalada — em cima do móvel ou na parede. A Dione toca Dolby Atmos (surround 5.1.2), a que se junta o controlo adaptativo do som, que harmoniza os níveis sonoros de acordo com o conteúdo.

Mas a Devialet quis fazer desta soundbar mais do que um complemento para a televisão. O facto de ser possível pôr a tocar nela qualquer coisa a partir do telemóvel, faz da Dione uma coluna mais apetrechada do que a maioria dos sistemas ou aparelhagens convencionais. Contudo, foi desenhada para o televisor e é nisso que se destaca, já que produz um som “cheio” que aparece vindo de todo o lado e tende a puxar pelas frequências mais graves. O desempenho na música, apesar de bom, não é comparável a um sistema dedicado. Isso estava noutra sala.

Estética e hi-fi

As colunas Phantom não foram a primeira invenção da Devialet, mas foram a obra que lhe serviu de montra. Estas colunas de linhas estranhas (há quem lhes chame “alien”) são um produto de alta-fidelidade luxuoso e peculiar no desenho, qualidade de construção e tecnologia. Estão, em praticamente tudo, vários níveis acima das colunas “pequenas” comuns.

Toda a gama caracteriza-se por um som com elevado desempenho em todas as gamas de frequência, com particular acento nos graves. Estas podem ser configuradas a gosto ou de acordo com o estilo de música através de uma aplicação móvel dedicada.

A Phantom I (ou simplesmente, Phantom, por ter sido a primeira da marca francesa) é a jóia da coroa, especialmente quando é emparelhada em estéreo. É assinalável a distribuição, equilíbrio e qualidade geral do som do par. As vozes aparecem cristalinas e destacam-se sem esforço, sem que tudo o resto se perca ou passe para segundo plano. Depois de ouvidas em estéreo, é “difícil” voltar a ouvir só uma. Disponíveis em potências de 103 dB (2090 euros a unidade) e 108 dB (3090 euros a unidade).

Foto As Phantom estão disponíveis em dourado, branco e preto Devialet

A coluna mais recente da gama é mais pequena e, também por isso, economicamente mais acessível. Recebeu o nome de Phantom II e está também disponível em dois modelos: 95 dB (1090 euros) e 98 dB (1390 euros). O som tem a matriz da Phantom I, mas níveis de potência inferiores.

A Phantom II é mais pequena, mas não é portátil: o desenho e construção são compactos e a ausência de bateria exige, naturalmente, que esteja ligada à corrente. Não são, por isso, colunas de “andar por casa”, embora estejam preparadas para funcionar em todas as divisões, nomeadamente no exterior.

As Phantom não são colunas para todos os bolsos (longe disso), mas são extraordinárias pelo modo como cruzam arrojo estético e alta-fidelidade.

Foto A Phantom II em branco com comando (opcional por 199 euros) Devialet

O princípio não foi uma coluna

A francesa Devialet, fundada em 2007, foi criada de raiz como uma marca de luxo para audiófilos. Produto de design e tecnologia, começou com a criação de um amplificador que combina eficiência e potência.

A linha Expert Pro (a partir de 4990 euros) é o resultado de uma dezena de anos de desenvolvimento do qual resultaram mais de centena e meia de patentes tecnológicas — e dezenas de prémios. Combinam, num chassi elegante e compacto, os elementos de pré-amplificação, amplificação e conversão DAC. É, tecnicamente, entendido como um dos amplificadores mais avançados do mundo — consulte as especificações técnicas aqui.

Tivemos oportunidade de ouvir o Devialet Expert 440 Pro Dual (14.900 euros) ligado a um par de colunas SabrinaX da Wilson Audio (26.900 euros), uma combinação bem estudada que a maioria dos audiófilos dirá ser, no mínimo dos mínimos, bem conseguida. Outros dirão que é perfeita.

Foto Devialet Expert 440 Pro Dual Devialet

É difícil de dizer. A ordem de valor destes conjuntos de alta-fidelidade é sempre subjectiva e está intimamente ligada à importância atribuída por cada um. Tal como aconteceu quando escutámos este sistema de um milhão e meio de euros, os valores extraordinários não mudam a experiência de audição. Podendo, teria ficado ali um dia inteiro.