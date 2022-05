Colômbia, um país no seu labirinto de amor e cólera

As manhãs de domingo no Parque 93, em Bogotá, são iguais às de qualquer cidade do mundo: famílias passeiam crianças e cães; homens e mulheres, jovens ou não, procuram um lugar ao sol, sentam-se nos bancos ou na relva com um livro, um telemóvel ou um café na mão. Com os picos dos Andes ao fundo, a vida corre plácida como se estivéssemos em Lisboa ou em Copenhaga, e não num país onde a violência, como se já não fosse elevada, aumentou visivelmente neste ano de eleições legislativas e presidenciais.