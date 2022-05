"A decisão que eu tomei era claríssima". Moedas diz que estava anunciado o fim de metade da ciclovia da Almirante Reis

Durante a reunião pública da Câmara de Lisboa, na passada quarta-feira, Ricardo Moreira do Bloco de Esquerda confrontou o presidente da câmara, Carlos Moedas, com as obras que estavam a decorrer na Avenida Almirante Reis.

Contudo, esta quinta-feira, Moedas anunciou que as obras de remoção já tinham sido anunciadas “há um mês” e garante que os trabalhos vão continuar.

Vários activistas protestaram no Twitter e exigiram soluções antes da remoção. Na avenida, entre ciclistas e motoristas, as opiniões divergem.

Leia o artigo completo.