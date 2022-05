Moedas diz que fim de metade da ciclovia na Almirante Reis estava anunciado há um mês

Presidente da Câmara de Lisboa reconhece que aprovação de proposta do BE para uma consulta pública pára a obra na ciclovia, mas insiste em acabar com ela.

O presidente da Câmara de Lisboa garantiu nesta quinta-feira que o “apagamento” de parte da ciclovia da Av. Almirante Reis, que começou a ser feito na quarta-feira à noite, já tinha sido anunciado “há um mês” e garante que os trabalhos vão continuar.

Durante uma visita ao Bairro da Boavista, na lisboeta freguesia de Benfica, Carlos Moedas disse ao PÚBLICO que “não aconteceu nada de extraordinário” na noite de quarta-feira.

“Nós anunciámos há um mês que iria haver uma solução para a da Almirante Reis que consistia em tirar metade da ciclovia do lado direito. Foi anunciado e foi trabalhado com os cidadãos. Ouvimos mais de 600 pessoas”, garantiu Moedas.

Em reunião de câmara, o Bloco de Esquerda disse que queria apresentar uma nova proposta para realizar uma consulta pública, já depois de a autarquia “ter ouvido as pessoas”. Moedas diz que isso terá de ser agora levado a nova reunião de câmara.

“Quando for levado, eu obviamente votarei contra, porque já ouvi as pessoas. Se for aprovado, pára-se tudo e faz-se essa nova consulta pública que o BE está a exigir”, afirmou ainda.

A ciclovia vai mesmo ser “apagada” porque, diz Moedas, foi o que anunciou. “Se a proposta do BE for aprovada, paramos o que estamos a fazer que foi aquilo que eu anunciei”, acrescentou.

Na noite quarta-feira, durante uma reunião da câmara alfacinha, pediu a Carlos Moedas, que as obras na ciclovia da Avenida Almirante Reis “não avancem” até ser discutida a proposta de apresentação de um projecto de alteração fundamentado.

“A ciclovia da Almirante Reis foi retirada hoje, agora, esta noite, há um troço que foi retirado, a sinalética foi retirada, foi arrancada do chão, uma zona grande na Alameda esta noite mesmo”, afirmou o vereador único do BE, Ricardo Moreira, em substituição de Beatriz Gomes Dias, na reunião pública do executivo camarário.

O Vereador publicou mesmo nas redes sociais várias fotos da ciclovia a ser retirada. “No dia de reunião de câmara, minutos depois de Moedas se ter comprometido com o Bloco que haveria uma consulta pública para a ciclovia da Almirante Reis as obras avançaram. Assim não”, escreveu no Twitter.

“Não há nenhuma consulta pública sobre um facto consumado. Se as obras já avançaram, se há uma parte da ciclovia que já foi arrancada” disse o vereador do BE na reunião da câmara, considerando que “não é assim que se fazem consensos”, pedindo que “as obras não avancem até ter essa discussão feita”.

Em resposta, Carlos Moedas disse desconhecer o avanço das obras, mas afirmou que “houve todo um trabalho feito em relação à Almirante Reis”, em que foi decidido retirar metade da ciclovia após ouvir as pessoas, ressalvando que tal “não impede” a discussão da proposta para consulta pública.

“Se a vossa proposta é parar tudo o que se está a fazer, que é o bloqueio que o senhor vereador está a preparar para fazer, nós bloquearemos, bloquearemos quando votarem esse bloqueio”, declarou o presidente da câmara, afirmando que até lá não pode parar de gerir a cidade.