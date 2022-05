PAN diz estarem “reunidas as condições” para se abster na votação final do OE2022

O PAN é a força política com mais propostas aprovadas pelo PS. A deputada única do partido, Inês Sousa Real, destacou os avanços nas áreas social, ambiental e animal.

O PAN anunciou esta quinta-feira no Parlamento que a deputada única Inês Sousa Real vai abster-se na votação final global do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), tal como aconteceu na votação na generalidade. Sendo o partido com mais propostas aprovadas pelo PS – são pelo menos 35 até agora – a deputada considera que “estão reunidas as condições” para não votar contra o documento. Também o Livre já anunciou que se irá abster na votação final global do orçamento.