Livre mantém abstenção na votação final do OE2022 porque documento “não responde à inflação”

Partido teve mais de uma dezena de propostas aprovadas, mas foi obrigado a reduzir a abrangência de algumas para as ver aprovadas, como é o caso do programa 3C – Casa, Conforto e Clima.

O Livre anunciou nesta quinta-feira que o seu deputado único, Rui Tavares, vai manter o voto de abstenção na votação final global do Orçamento do Estado para 2022 que se realiza esta sexta-feira no Parlamento. Apesar de ter conseguido, até agora, a aprovação de uma dúzia de medidas (a que se poderão somar mais algumas ainda no resto da votação na especialidade que decorre esta tarde), o Livre considera que o documento, que tem o carimbo garantido pela maioria absoluta socialista, “não responde à inflação, ao aumento do custo dos bens essenciais”, antes “contribuindo para a diminuição do poder de compra face aos rendimentos baixos e médios da maior parte da população”.

Para o Livre, as medidas que o executivo de António Costa acrescentou ao texto chumbado em Outubro numa tentativa de o actualizar “são temporárias e não respondem aos impactos de uma crise internacional, consequência de uma pandemia, da guerra na Ucrânia e de ajustes financeiros e económicos”. Estes impactos “assumem um carácter estrutural e não conseguem ser resolvidos com medidas conjunturais”, argumenta o partido.

Os deputados únicos do Livre e do PAN foram os únicos a abster-se na votação do OE2022 na generalidade, há um mês, e no debate alertaram querer ver inscritas medidas suas no texto final. Ainda nesta quarta-feira o PS aprovou o programa-bandeira do partido, o 3C - Casa, Conforto e Clima, embora fosse uma proposta já de menor abrangência do que a inicial.

O Livre lamenta que tenham sido rejeitadas propostas suas para um “maior investimento em áreas sub-orçamentadas, como a saúde, habitação e a cultura”, mas também de medidas específicas como o transporte escolar, o projecto-piloto do rendimento básico incondicional ou maiores aumentos das reformas e dos salários da função pública.

Ainda nesta quinta-feira de manhã o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais elogiou o “diálogo profícuo” que o Governo tem tido com o Livre e afirmou-se disponível para continuar a “debater o Estado social” com o deputado que acabara de defender a sua proposta para um projecto-piloto sobre a aplicação do rendimento básico incondicional.

“Este Orçamento do Estado é discutido num momento difícil para a Europa e para Portugal. Durante o período de discussão e negociação o Governo possibilitou alguns entendimentos importantes ainda que o resultado final não seja o Orçamento que o Livre entende ser necessário para responder às crises social, económica e climática em que vivemos. Esta foi também uma proposta orçamental sufragada recentemente em eleições legislativas e apoiada por uma maioria expressiva. Assim, na votação final global do OE 2022, o Livre irá abster-se e acompanhará a implementação pelo Governo das medidas aprovadas, encontrando-se disponível para o seu desenho com vista à sua concretização”, afirma o partido em comunicado.