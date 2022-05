Quais são os melhores enoturismos de Portugal? Prémio nacional vai distinguir os “casos de sucesso”

A Associação Portuguesa de Enoturismo (APENO), criada em 2020 para valorizar e promover o sector, vai atribuir pela primeira vez prémios. A primeira edição do Prémio Nacional de Enoturismo APENO/Ageas Seguros vai realizar-se no dia 17 de Junho e destacar “os negócios e projectos portugueses que se distingam como casos de sucesso”, informa-se em comunicado.

Será a primeira iniciativa do género, nota a presidente da APENO, a jornalista Maria João Almeida: “Existem alguns prémios de enoturismo atribuídos através de entidades de alguma forma ligadas derreta ou indirectamente ao sector, mas nenhum focado exclusivamente no enoturismo, dando-lhe a importância que merece”.

São dez as categorias em disputa: Melhor Enoturismo de Portugal, Melhor Profissional, Melhor Estadia, Melhor Restaurante, Melhor Chefe de Cozinha, Melhor Sommelier, Melhor Sala de Provas, Melhor Empresa Turística, Melhor Projecto Inclusivo, Melhor Projecto Sustentável. A avaliação fica a cargo de um painel de 250 jurados que inclui “reconhecidos jornalistas do vinho e do turismo, entidades oficiais do vinho e do turismo, chefes de cozinha, sommeliers e associados da APENO”.

A votação já começou e o processo decorre até ao dia 31 de Maio. Mais informações sobre os candidatos e o prémio podem ser consultadas no site oficial, Enoturismo de Portugal.

A atribuição dos galardões acontecerá num jantar de gala que vai decorrer no Altis Grand Hotel em Lisboa.