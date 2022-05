Murça inaugura o Trilho dos Passadiços do Tinhela, “um dos rios mais bem preservados da Europa”

A moda dos passadiços chega a terras de Murça: são os primeiros do concelho e o trilho promete um “mergulho” na natureza ao longo das margens do rio, com entrada no parque do Vale do Tua.

É uma pequena rota circular, com início e fim junto à porta de entrada de Murça do Parque Natural Regional do Vale do Tua, e marca a estreia dos passadiços no concelho. O Trilho dos Passadiços do Tinhela, garante a autarquia, foram pensados para estarem “perfeitamente integrados na paisagem” e com “total respeito pela galeria ripícola [as formações vegetais ribeirinhas] de um dos rios mais bem preservados da Europa”.

Os passadiços de madeira seguem a margem do rio e o trilho que os integra cruza a vila de Murça, na região do Douro e parte do distrito de Vila Real. É “através dos Passadiços do Tinhela que se faz o acesso ao rio” e estes “permitem apreciar em segurança e vivenciar mais intensamente toda a envolvência natural das suas margens”.

“As estruturas foram implementadas na descida e na margem direita do rio”, informa a autarquia, “criando pequenos pontos de observação que permitem ter uma vista panorâmica da paisagem e seguir, lado a lado, pela margem do Tinhela”.

Entre os destaques do trilho inclui-se a passagem por pontos de interesse local, da Adega Cooperativa de Murça e Porca de Murça, ao antigo Convento das Freiras Beneditinas, Igreja Matriz e Pelourinho Manuelino.

Foto Trilho dos Passadiços do Tinhela CM Murça

Além da passagem pela Ponte Nova sobre o rio Tinhela, “onde se iniciam as míticas ‘Curvas de Murça’”, sublinha a autarquia, “o percurso entra na área protegida do Parque Natural Regional do Vale do Tua e passa a acompanhar a margem esquerda do rio Tinhela em direcção à Ponte Romana (Ponte Velha)”.

Cruzada esta, segue-se pela margem direita do rio, e no Moinho do Fidalgo o trilho segue rumo à Capela da Misericórdia e de volta à vila. Ou, cruzada a ponte romana, também é possível seguir uma variante e “percorrer a Calçada de Murça, um troço de uma antiga via romana que ligava Astorga à foz do rio Douro”. Irá assim “caminhar, literalmente, sobre a milenar história de Murça”.

Foto Trilho do Tinhela CM Murça

Foto Trilho da Sobreira Parque Natural Regional do Vale do Tua

O novo trilho já foi homologado pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal e junta-se a outros dois percursos pedestres do concelho, o Trilho do Tinhela e o Trilho da Sobreira – Casa da Floresta – Porrais.