Cinco séries com chancela National Geographic

Inside North Korea's Dynasty​

Dysney +

Esta série de quatro episódios, realizada em 2018 por Nick Holt, Simon Draper, Dan Clifton e Ben Finney, tem por base análises de peritos, testemunhos de pessoas envolvidas e um grande acervo de imagens inéditas. Começando por apresentar Kim Jong-un (nascido a 8 de Janeiro de 1983), o actual líder supremo da República Popular Democrática da Coreia (RPDC), é contada a história de 70 anos de governo ditatorial daquele país. A narração é do actor britânico Colin Tierney, que nos explica que, para entender as reais motivações deste governante, é necessário perceber a história. Desde o princípio do século XX, a Coreia foi invadida pelo exército japonês, que humilhava e desumanizava os seus habitantes através de um regime de terror. Quando, em Agosto de 1945, os EUA lançaram as bombas atómicas sobre o Japão, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial, o império japonês colapsou. Nessa altura, a União Soviética e os EUA decidiram dividir a Coreia em duas partes. A parte Norte ficou sob o domínio da URSS, com Estaline a escolher Kim Il-sung (1912-1994), um jovem e eloquente guerrilheiro coreano, para liderar o Norte comunista. Com o passar do tempo, descontente com a divisão da Coreia original, Kim Il-sung começou a ver os EUA como inimigo e, com a ajuda das tropas soviéticas, invadiu a Coreia do Sul em 1950. Os EUA ripostaram violentamente e, numa guerra que durou três anos, o país foi totalmente arrasado, resultando em mais de um milhão de mortos. Com a morte de Estaline em 1953, Kim Il-sung, dando-se conta da sua vulnerabilidade, deu início a um programa de repressão sobre o seu próprio povo, de forma a evitar insurgentes e a levar a cabo uma espécie de purificação da sociedade norte-coreana. Os rebeldes eram mortos ou enviados para gulags, assim como toda a sua família alargada. Este foi o modo de governar usado desde então, depois mantido por Kim Jong-il (1941-2011), seu filho (e pai de Kim Jong-un) que, como ministro da propaganda, tinha já montado um sistema de culto de personalidade que subsiste até aos dias de hoje. Com imagens elucidativas e algo perturbadoras, esta série mostra como foi governado o país durante sete décadas, terminando com o histórico encontro entre o jovem Kim Jong-un e o presidente Donald Trump, a 12 Junho de 2018, para discutir o programa nuclear norte-coreano.

O Nosso Planeta

Netflix

Lançada na Netflix em Abril de 2019, uma minissérie de oito episódios com autoria de Alastair Fothergill e Keith Scholey – também responsáveis por Planet Earth, Frozen Planet ou The Blue Planet, todas com o selo BBC – e produção da Silverback Films em colaboração com a WWF. Com narração do naturalista britânico David Attenborough, traz imagens da vida selvagem filmadas em 50 países. Desde o Árctico às selvas da América do Sul, das profundezas dos oceanos às savanas africanas, seres vivos são filmados nos seus habitats naturais, numa visão majestosa da vida e do planeta Terra. O foco, como seria de esperar, é dado ao impacto das acções do ser humano sobre o ambiente, que tem resultado em graves problemas nos ecossistemas, alguns deles irreversíveis. Está também disponível O Nosso Planeta: Atrás das Câmaras, sobre os quatro anos de gravações do programa.

Genius

Disney +

Desenvolvida por Noah Pink e Kenneth Biller, e com nomes como Brian Grazer e Ron Howard como produtores executivos, esta série recria as existências de pessoas geniais que marcaram o século XX. Desde a juventude à idade adulta, acompanhamos os grandes feitos, as vitórias e derrotas, mas também o lado mais íntimo (e por vezes sombrio) das suas biografias. Tendo por base a obra Einstein: His Life and Universe, escrita por Walter Isaacson, a primeira temporada é realizada por Ron Howard e debruça-se sobre Albert Einstein (1879-1955), que recebeu o prémio Nobel da Física em 1922, que mudou paradigmas da ciência ao desenvolver a sua teoria da relatividade geral. A segunda percorre a existência do espanhol Pablo Picasso (1881-1973), co-criador do Cubismo (com o seu colega Georges Braque), que se insurgiu contra o franquismo e é tido como uma das mentes mais influentes da sua época. Na terceira, acompanhamos Aretha Franklin (1942-2018), considerada, pela revista Rolling Stone, a “maior cantora de todos os tempos”. A força da sua personalidade e capacidade de se fazer ouvir transformaram-na num símbolo da luta afro-americana pelos direitos civis, assim como um dos grandes rostos da emancipação feminina. Uma quarta temporada, ainda não estreada, será sobre Martin Luther King Jr (1929- 1968), o pastor baptista que se tornou líder do movimento dos direitos civis nos EUA. No elenco encontramos Geoffrey Rush, Johnny Flynn, Emily Watson, Antonio Banderas, Alex Rich, Cynthia Erivo, Shaian Jordan, Clémence Poésy, Catherine McCormack e Samantha Colley, entre outros.

Marte

Netflix

Adaptação do livro Como Vivemos em Marte, do jornalista Stephen Petranek, este híbrido televisivo que mistura ficção e documentário, e foi produzido pela National Geographic, estreou-se em Novembro de 2016. A série, que reflecte sobre os problemas éticos e políticos de uma viagem desta envergadura, desdobra-se em três épocas (2016, 2033 e 2042) e junta conversas reais com alguns dos maiores especialistas na matéria. Scott Kelly (presente na Estação Espacial Internacional) ou Jim Lovell (missão Apolo 13), Elon Musk (fundador da SpaceX), David Dinges (Director da Unidade de Psiquiatria Experimental da Universidade da Pensilvânia), Andy Weir (autor de Perdido em Marte, adaptado a cinema por Ridley Scott), Roger D. Launius (historiador), Jedidah Isler (astrofísica) e Neil deGrasse Tyson (director do Planetário Hayden), entre outros, discutem as múltiplas dificuldades que qualquer tripulação pode enfrentar quando chegar o momento – que acreditam ser inevitável – de colonizar Marte. Estas questões, analisadas nas entrevistas, são depois encaixadas numa história ficcionada sobre um grupo de astronautas que, no ano de 2033, se dispõe a viver no planeta. Durante a descida, um erro da nave onde seguiam fá-los aterrar a dezenas de quilómetros do local previsto. Na Terra, uma equipa multidisciplinar de cientistas tenta ajudá-los a encontrar o seu destino.

O Incrível Dr. Pol

Disney +

Nascido a 4 de Setembro de 1942, em Wateren (Países Baixos), o Dr. Jan Pol estudou medicina veterinária na Universidade de Utrecht. Em 1981, mudou-se com Diane, sua mulher e parceira de trabalho, para o Michigan (EUA), onde abriram uma clínica veterinária. Desde então que este dedicado e hiperactivo doutor percorre as quintas dos arredores, dando o máximo de si, sem nunca perder o ânimo nem a vontade de melhorar a vida de pacientes das mais variadas espécies. Esta série, feita para corações sensíveis mas pouco melindrosos, não romantiza a profissão ao servir os espectadores com iguais doses de realismo e de devoção. Dedicada aos amantes de animais, foi criada para o National Geographic Wild. Estreou-se em 2011 e já vai na 20.ª temporada. Ao longo dos seus 240 episódios, seguimos o rasto do incrível Dr. Pol que, com o seu grupo de colaboradores, se comprometeu a ajudar milhares de pacientes e respectivos donos.