No bairro do amor

Diogo Varela Silva tem — sabemo-lo pelos seus filmes anteriores dedicados ao fado e aos fadistas — uma atracção pelos recantos “castiços” da Lisboa de bairro, pelas personagens e pelas tradições de uma vida social tipicamente lisboeta que se foi perdendo com o tempo. Não são poucas, aliás, as figuras que aparecem neste olhar sobre Alfama (estreado no DocLisboa de 2021), habitantes do bairro, que o referem abertamente, conscientes de que o tempo não volta para trás e que as circunstâncias e o contexto são outros.