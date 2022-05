Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Vadim Shishimarin, o primeiro soldado russo julgado por crimes de guerra, foi condenado a prisão perpétua. Além deste, existem mais 13 mil casos de alegados crimes de guerra em investigação na Ucrânia. Em todo o mundo, e após três meses de guerra no Leste europeu, existem 100 milhões de pessoas deslocadas, forçadas a fugir de conflitos armados. Este artigo é actualizado ao longo do dia.

Actualizado às 20h00

▶ Volodymyr Zelensky pediu “sanções máximas” contra a Rússia, numa reunião do Fórum Económico Mundial, em Davos. O Presidente ucraniano avançou ainda que 87 pessoas foram mortas num ataque aéreo russo na região de Chernihiv, no Norte da Ucrânia.

▶ Vadim Shishimarin, o primeiro soldado russo a ser julgado por crimes de guerra no conflito da Ucrânia, foi condenado a prisão perpétua por matar um civil desarmado.

▶ Em todo o mundo, 100 milhões de pessoas foram forçadas a deixar as suas casas por causa de conflitos armados. Depois da invasão da Ucrânia, o número recorde é “tão preocupante como alarmante”, diz o alto-comissário da ONU para os Refugiados.

▶ O Governo polaco está a preparar uma proposta de lei que dará aos ucranianos residentes na Polónia os mesmo direitos que os polacos. Tal marca o princípio da “integração na área aduaneira comum da União Europeia”, realçou Volodymyr Zelensky.

▶ É provável que o número de mortes nas forças russas seja já semelhante ao registado pela União Soviética durante a guerra no Afeganistão que durou nove anos, revelou o Ministério da Defesa britânico.

▶ A Rússia atingiu dezenas de alvos no Leste da Ucrânia com artilharia e por via aérea, e as suas forças já chegaram aos arredores de Severodonetsk, no Donbass, segundo o Ministério da Defesa russo. Zelensky alertou que podem morrer até 100 ucranianos todos os dias à medida que os combates no Leste se intensificam.

▶ Os refugiados ucranianos que chegaram à Alemanha vão poder trocas as suas hryvnias, moeda da Ucrânia, por euros a partir desta terça-feira.

▶ Quatro países da UE pediram que se utilizassem activos russos congelados para financiar a reconstrução da Ucrânia, uma sugestão já feita pelo Presidente ucraniano.

▶ Governo ucraniano pediu à comunidade internacional que ajudasse a garantir “uma passagem segura para os navios de exportação de alimentos — quer para ajudar a Ucrânia, quer para evitar a fome no mundo”.

​▶ Um diplomata da delegação russa na ONU anunciou a demissão, alegando que nunca teve “tanta vergonha” do seu país como a 24 de Fevereiro.

▶ Existem 13 mil casos de alegados crimes de guerra a ser investigados na Ucrânia, garantiu a procuradora-geral do país, Irina Venediktova.

​▶ A Ministra da Saúde portuguesa confirmou a disponibilidade do Governo para prosseguir com a doação de medicamentos e produtos médicos à Ucrânia, assim como “acolher doentes e refugiados”, vítimas da guerra.