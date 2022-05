Morreu Colin Cantwell, que desenhou naves emblemáticas de Star Wars e ajudou a moldar 2001: Odisseia no Espaço

Centenas de pessoas trabalham nos bastidores da ficção científica, e algumas delas destacam-se da longa lista de créditos finais dos filmes quando as suas criações se tornam emblemáticas, icónicas ou simplesmente populares. Colin Cantwell, animador, concept artist e designer, é um deles. Morreu no sábado aos 90 anos depois de ter desenhado a Estrela da Morte, os X-wing ou os TIE Fighters para milhões de fãs que reconhecem os nomes das suas criações mesmo antes de ver as imagens que gerações de espectadores menos empenhados identificam facilmente como parte do universo Star Wars. Mais discretos mas igualmente importantes foram os seus contributos para os efeitos visuais de 2001: Odisseia no Espaço, por exemplo.