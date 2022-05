Uma questão de tempo, ou as tentações de Mefistófeles no São Carlos

Começa bem este Faust de Charles Gounod agora em cena no Teatro Nacional de São Carlos, com uma criada a dar banho a um velho homem ainda durante a abertura sinfónica. Sabemos que é o doutor Fausto. E a criada, quem será? Um enorme pêndulo balança no centro do palco. Ora aí está: é uma questão de tempo. Tempo da vida, que não coincide com o tempo dos relógios.