Israel acusado de matar palestinano de 17 anos em Jenin

Um palestiniano de 17 anos morreu atingido por militares israelitas numa operação na cidade de Jenin (Cisjordânia ocupada), este sábado. O exército de Israel disse ter atingido suspeitos numa troca de tiros, mas não era claro se incluía o adolescente.

A Jihad Islâmica descreveu o adolescente como um dos seus membros e disse que ele tinha participado nos combates contra os soldados israelitas.

O ministério da Saúde da Autoridade Palestiniana confirmou a sua morte, que foi condenada pelo primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh.

“Avisamos para as consequências dos crimes continuados da ocupação contra o nosso povo. Pedimos à comunidade internacional para os condenar e responsabilizar os autores da acção”, declarou Shtayyeh.

Israel aumentou as incursões na zona de Jenin desde o final de Março, depois de uma série de ataques em cidades israelitas, alguns de chamados “lobos solitários”, outros por combatentes de Jenin.

Numa destas incursões militares, a 11 de Maio, foi morta a jornalista palestiniana (com dupla nacionalidade, também norte-americana) Shireen Abu Akleh, da Al Jazeera. A estação de televisão pan-árabe, o Qatar, que a detém, os outros jornalistas que estavam com Abu Akleh e a Autoridade Palestiniana culpam todos Israel pelo disparo, que dizem ter sido intencional.

Israel disse inicialmente que havia combatentes palestinianos no local e que o tiro fora provavelmente deles (o que foi desmentido pela organização israelita que monitoriza abusos nos territórios B’Tselem e pela organização de investigação com base em material em open source Bellingcat), depois admitiu que poderia ter sido um tiro de um soldado seu e finalmente anunciou que não vai investigar mais o sucedido.

À indignação pela morte da jornalista e das declarações sobre a investigação juntou-se uma carga policial sobre o cortejo fúnebre de Abu Akleh, que fez com que o caixão quase caísse no chão. Um dos palestinianos que levava o caixão foi entretanto detido, e outro interrogado, ficando em liberdade, segundo noticiou na semana passada a agência Reuters.

O aumento da violência contra palestinianos foi indicado pela deputada árabe israelita (palestiniana com cidadania israelita) Ghaida Rinawie Zoabi,​ do partido de esquerda Meretz, para o seu afastamento da coligação do Governo em Israel, que passou, por isso, a ter apenas 59 deputados em 120.

Mas a deputada disse entretanto que não gostaria de ver um regresso do antigo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao Governo, dando a entender que não votaria favoravelmente à moção de censura planeada para quarta-feira. O diário hebraico Haaretz indicava ainda que havia esforços para a trazer de volta ao grupo que apoia a coligação.