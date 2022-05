Jornalista da Al-Jazeera morta numa operação militar israelita em Jenin

A jornalista Shireen Abu Akleh, da emissora Al Jazeera, com sede no Qatar, foi morta por um tiro durante uma operação militar levada a cabo por Israel em Jenin, na Cisjordânia, na madrugada desta quarta-feira.

O Qatar responsabilizou Israel pela morte da jornalista palestiniana, que trabalhava na cadeia desde 1997, com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros a pedir o fim do “terrorismo de Estado” de Israel, numa declaração no Twitter.

O ministério da Saúde palestiniano diz que Shireen Abu Akleh foi atingida na cabeça. Um outro repórter que estava também no local, Ali Samodi, foi atingido nas costas, mas está “estável”. O Exército de Israel diz estar a considerar “a possibilidade” de os tiros que atingiram os repórteres “terem sido disparados por palestinianos”.

O presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, declarou que responsabiliza “totalmente” as forças israelitas pela morte da jornalista. A Al Jazeera diz que a repórter foi morta “a sangue frio” num crime que “viola as normas internacionais”.

Samodi, que trabalha para o jornal Al-Quds, de Jerusalém, disse ao diário israelita Haaretz que ele e Shireen Abu Akleh, que vive em Jerusalém e cobriu grandes acontecimentos incluindo a segunda intifada, estavam claramente identificados com coletes dizendo “Press” quando foram atingidos.

As forças militares israelitas têm levado a cabo operações praticamente diárias em Jenin, especialmente no campo de refugiados, na sequência de uma onda de ataques que fizeram vários mortos em Israel, alguns deles levados a cabo por palestinianos da cidade. Desde 22 de Março, morreram pelo menos 18 pessoas nestes ataques em Israel e, segundo contas da agência AFP, no mesmo período morreram 30 palestinianos e três árabes israelitas, incluindo os autores de alguns dos ataques e pessoas mortas nas operações israelitas na Cisjordânia.

Nesta operação, Israel diz que os soldados foram atacados, com pedras e tiros, e que dispararam também. “Não penso que a tenhamos morto”, afirmou um porta-voz do Exército, Ran Kochav, na emissora pública Kan.

Israel propôs uma autópsia conjunta, que foi rejeitada pelo lado palestiniano, disse o primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, citado pela Reuters.

A relação entre Israel e jornalistas não tem sido fácil nos últimos tempos, lembra o diário Haaretz. Vários jornalistas palestinianos têm sido atingidos por balas de borracha enquanto cobrem manifestações na Cisjordânia.

No ano passado, durante a guerra na Faixa de Gaza, um raide israelita destruiu o edifício em Gaza onde estavam as sedes da Associated Press e da Al Jazeera – não houve vítimas porque foi feito um aviso, mas todo o material e arquivo perdeu-se. Israel diz que o edifício era usado pelo Hamas, algo que a AP e a Al Jazeera negam.

Em 2018, nos protestos na Faixa de Gaza junto à barreira que divide o território de Israel, o jornalista palestiniano Rashed Rashid foi atingido a tiro, e morto, pelas forças israelitas. Rashid estava a cerca de 600 metros das forças israelitas, junto com outros jornalistas, e usava um colete protector identificando-o como jornalista.