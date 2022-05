Celibrity Beyond, nova estrela dos cruzeiros: por favor, não lhe chamem barco

A placa na lapela do casaco da comandante Kate McCue onde se deveria ler o nome diz apenas: “Captain” (comandante), “please don’t call it a boat” (por favor, não lhe chamem barco). As razões são simples. “As pessoas têm tendência a chamar-me pelo meu primeiro nome, Kate, e não fazem isso com os homens que estão no mesmo posto”, esclarece a mulher que segue ao leme do novo Celebrity Beyond. E, na linguagem naval, um barco é uma embarcação mais pequena, os navios são embarcações de grande porte para o transporte de carga ou passageiros. Por isso, “por favor, não lhe chamem barco”, é a dica da comandante.