Consórcio da Ineco e da Coba ganhou estudo de localização do novo aeroporto de Lisboa

Instituto da Mobilidade e Transportes diz que “foram ponderadas situações de conflitos de interesses” no concurso público, sem acrescentar mais dados, mas que “à luz do Código dos Contratos Públicos não foram propostas exclusões”.

Das quatro propostas que estavam em cima da mesa para fazer a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) ligada à escolha do novo aeroporto de Lisboa - entre as opções Alcochete e Montijo -, o Instituto da Mobilidade e Transportes optou pela do consórcio formado pela Ineco - Ingeniería Y Economía Del Transporte e pela Coba.

No comunicado onde dá conta da decisão oficial, o Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT) refere que “no âmbito do procedimento foram ponderadas situações de conflitos de interesses, porém à luz do Código dos Contratos Públicos não foram propostas exclusões”, sem especificar mais detalhes.

O PÚBLICO questionou o IMT sobre esta matéria, aguardando resposta. De acordo com o comunicado, a adjudicação, já noticiada pelo Eco, foi concretizada a 8 de Abril, mas o contrato não foi ainda assinado.

“Uma vez celebrado o contrato, todas as peças do procedimento serão enviadas para fiscalização prévia do Tribunal de Contas”, explica o IMT, acrescentando que não foi “citado de qualquer impugnação contenciosa”.

A Coba é uma empresa de engenharia portuguesa que conta com capital angolano, enquanto a Ineco está ligada ao Estado espanhol por via dos seus accionistas: a Enaire, empresa pública espanhola que gere o espaço aéreo, detém 46% do capital, estando o restante dividido entre a Renfe e a Adif, também estatais e ligadas à ferrovia.

O preço apresentando pelo consórcio vencedor foi de 1.999.980 euros, acima dos 1.996.882 euros do consórcio formado pelo IDAD - Instituto do Ambiente e Desenvolvimento/TIS PT/Fundec – Associação para a formação e o desenvolvimento em engenharia civil e arquitectura e pela Senerengiviam, mas abaixo dos 2.295.000 euros do consórcio da Quadrante e da PricewaterhouseCoppers e dos 2.000.000 euros do consórcio formado pela Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva/Ernst & Young/Ove Arup & Partner/Leadin Aviation Consulting e pela Ramboll Iberia.

No processo está também a britânica ASA Aviation Consulting, a quem caberá prestar serviços de consultoria “para apoio ao acompanhamento da contratualização e execução” da AAE da ampliação da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. De acordo com as regras do concurso, o prazo para a avaliação do novo aeroporto tem início com “declaração de conformidade ou o visto do Tribunal de Contas” e terminará a 30 de Abril de 2023.

As alternativas em cima da mesa são três, duas das quais envolvendo o Montijo (numa delas é aeroporto complementar, como estava previsto, e na outra assume-se como a infra-estrutura principal), sendo a outra alternativa a opção o Campo de Tiro de Alcochete (que, caso seja escolhido, substituirá o actual aeroporto de Lisboa, na Portela). Esta limitação nas escolhas já foi criticada pelas associações ambientalistas.

A AAE, conforme já afirmou o Governo, será um documento de apoio à decisão final, “onde se vão analisar alternativas compatíveis com os objectivos traçados, segundo factores críticos de decisão, de maneira a propor a melhor solução em termos ambientais, técnicos, económicos e financeiros”.

O processo do novo aeroporto de Lisboa sofreu um revés para o Governo e para a ANA - Aeroportos (do grupo francês Vinci), que já tinham escolhido o Montijo para ser o local do aeroporto complementar. Esta decisão acabou por ser inviabilizada pelo regulador sectorial, a ANAC, por não cumprir os requisitos legais necessários (no caso, a aprovação de todos os municípios afectados, tal como manda a lei em vigor).

Para que esta situação não se repita, o Governo, na anterior legislatura, já deu entrada no Parlamento uma proposta para alterar a lei e retirar o que diz ser um poder de veto aos municípios. Esta iniciativa ficou facilitada com a actual maioria absoluta.