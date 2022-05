110 Histórias, 110 Objectos: a IST_Board

Neste 47.º episódio do podcast, descobrimos a história da placas de aquisição de dados do IST que permitiram que computadores e robôs trocassem dados. O podcast 110 Histórias, 110 Objectos , do Instituto Superior Técnico, é um dos parceiros da Rede PÚBLICO.

Em 2006, uma urgência de professores e alunos do IST viria a dar origem a uma solução tecnológica de uma empresa internacional que se tornaria um fenómeno de vendas. Carlos Cardeira, professor auxiliar na área científica de controlo, automação e informática industrial do IST, procurava uma solução económica para uma placa que ligasse através de uma ficha USB um portátil a um robô móvel. A placa de aquisição de dados que existia no departamento de Engenharia Mecânica tinha sido construída peça a peça pelos professores da casa - falaremos dela num episódio futuro - mas as suas dimensões não eram adequadas para os novos trabalhos de automação, que incluíam esses pequenos robôs. “Sentíamos a necessidade de fazer experiências práticas que até se pudessem levar para casa”, recorda Carlos Cardeira.

Nascia assim a necessidade que viria dar origem à “IST_Board”, a placa que permitiria que computadores e robots trocassem dados.

A procura chegou aos ouvidos de Carlos Gomes, na altura director comercial da empresa National Instruments, uma das mais conceituadas do sector. “Apaixonei-me pelo projecto. Senti que o que se estava ali a fazer era algo de extraordinário. Com pouco investimento poder realizar um robô, envolver uma centena de alunos, a um preço inacreditável. Era um desafio que achava bonito. Ser capaz de competir com os melhores do mundo, mas com essa diferença [económica]”.

No entanto, o produto não existia ainda na sua empresa. “Na primeira reunião fiquei tão entusiasmado que vim para casa e pensei: não tenho solução, não há. Fiquei alguns dias sem dormir”. O estado adiantado deste projecto pedagógico do IST fez com que a empresa apressasse o desenvolvimento de placas de aquisição de dados exactamente à medida da encomenda que saiu de Portugal.

Pouco tempo depois, chegariam ao IST cem destas placas. A primeira tinha “IST_Board” escrito na caixa da versão de protótipo, as seguintes foram comercializadas como “USB 6008”. Era então possível colocar os alunos a fazer experiências com pequenos robôs – baptizados de “rasteirinhos” -, testando os princípios da condução autónoma. Com motores adaptados de aparafusadoras baratas e com um portátil e a placa USB em cima, lá seguiam os rasteirinhos pelas pistas sem recurso a telecomando.

As placas foram aplicadas numa série de robôs que os alunos usavam e podiam levar para casa, mas também para outros fins, como controlar tanques de água. “Ainda hoje usamos algumas daquelas placas em laboratório. A tecnologia já evoluiu, mas ainda são usadas. Ainda temos robôs desses”, explica Carlos Cardeira.

As placas assentaram como uma luva no departamento. “Eram muito mais pequenas, metiam-se em todo o lado e baratas. Foi uma evolução fabulosa”, descreve Mário Ramalho, professor auxiliar do departamento de Engenharia Mecânica do IST que também viveu o processo de transição.

A estratégia de Carlos Gomes – “fornecer a nossa tecnologia a quem já está a estudar em engenharia mas não tem verbas para a tecnologia ainda e que vão poder comprar quando se tornarem engenheiros no local de trabalho” – parece ter funcionado em pleno. No ano seguinte, o catálogo da empresa que era divulgado a nível mundial, apresentava a fotografia do USB 6008 na página de capa. Tornara-se num dos produtos mais vendidos a nível mundial.

A necessidade dos alunos do IST revelou-se a mesma em países como Japão, Espanha, Itália, Alemanha, França. A empresa lançou rapidamente a USB 6009 e, nos anos seguintes, toda uma gama de produtos direccionados para as universidades. Portugal e o Técnico foram os pioneiros.

Carlos Cardeira recorda a inovação: “Fiquei surpreendido em ver que as minhas especificações estavam ali naquele formato de produto final. Fiquei contente [por ser um dos produtos mais vendidos]”. “Talvez esteja arrependido por não ter negociado de outra forma”, brinca.

