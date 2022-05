Praias portuguesas invadidas pela corrente do oceano

O céu podia estar mais azul ou mais nublado, o areal podia ser mais gordo ou mais estreito, a praia sem fim à vista ou curta, a região do país mais a Norte ou a Sul, mais continental ou insular, mas o oceano uniu todas as fotografias, o oceano é o mesmo. Foi pelo oceano que os alunos de várias escolas do país saíram dos seus estabelecimentos de ensino, quinta-feira de manhã, foram até perto do mar e deram as mãos formando uma corrente.

A iniciativa Corrente do Oceano marcou este ano o dia da Escola Azul, um programa educacional para fomentar a literacia dos oceanos criado pelo Ministério do Mar em 2018, que está em centenas de escolas portuguesas. “Tentamos fazer uma iniciativa aberta que impacte a sociedade, que dê a importância que o mar tem ou do mal que fazemos ao mar”, explicou ao PÚBLICO Raquel Costa, coordenadora do Programa Nacional Escola Azul, da Direcção-Geral de Política do Mar. “Queremos mostrar a toda a comunidade escolar e à sociedade portuguesa a importância que o oceano tem na vida das pessoas e o impacto que as pessoas têm no oceano.”

Houve escolas que reuniram algumas dezenas de alunos, houve agrupamentos que levaram centenas de pessoas até à praia e, por isso, necessitaram de uma logística maior. Algumas escolas fizeram apanha de lixo, desportos náuticos, desenhos e outras actividades. Mas marcada para as 11h30, a corrente dos oceanos foi se formando, frequentemente numa linha azul de t-shirts, que é uma marca do programa.

Nesta fotogaleria, mostramos várias correntes do oceano formadas ontem, documentadas em fotografias tiradas pelas escolas e partilhadas com o PÚBLICO. Se também tiver fotografias desta iniciativa e quiser partilhar connosco, poderá enviá-las para o e-mail azul@publico.pt.