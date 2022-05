Da terra à luna: a queda abrupta das criptomoedas

A queda do sistema Terra já é chamada por alguns o momento Lehman Brothers das criptomoedas. O valor da criptomoeda luna foi de 20 mil milhões de dólares a quase zero em 24 horas, num crash difícil de explicar. Aqui ficam oito perguntas e respostas para perceber a mais recente crise no mercado das criptomoedas