Eutanásia volta a ser discutida e votada no dia 9 de Junho por proposta do PS

Ao contrário do pedido de esclarecimento do Presidente, que pedia que se especificasse se era necessário uma doença fatal para o recurso à eutanásia, o PS retira agora esse conceito do projecto de lei.

É a terceira vez no espaço de dois anos e meio: a legalização da morte medicamente assistida volta a ser discutida no plenário da Assembleia da República no dia 9, depois de um chumbo do Tribunal Constitucional em Março do ano passado à primeira lei e de um veto político de Marcelo Rebelo de Sousa à segunda versão do texto em Novembro do ano passado, quando o Parlamento já trabalhava em contra-relógio.

O agendamento potestativo (obrigatório) foi feito pelo PS na conferência de líderes desta quarta-feira e juntará o projecto de lei dos socialistas e o do Bloco, mas os socialistas estão disponíveis para incluir na discussão outras propostas - a Iniciativa Liberal e o PAN também apresentaram textos em 2020, aquando do arranque do processo legislativo. “É um tema sobre o qual o PS disse que daria prioridade. Entendemos agendar o mais cedo possível um diploma que foi amplamente discutido e que merece uma apreciação com bastante urgência”, defendeu Eurico Brilhante Dias, seguindo a argumentação já usada em Fevereiro de 2020 pela bancada do PS para agendar o tema com um tempo de discussão de hora e meia, uma vez que todo o processo de audições já fora feito em 2017 e 2018.

Pedro Filipe Soares, líder da bancada bloquista, desejou que o debate “possa ter resultados rapidamente” e que fique, de vez, “salvaguardada na lei a dignidade da morte medicamente assistida”. O deputado do Bloco vincou que este debate da legalização da eutanásia “só não foi ainda concluído por causa do veto político do Presidente” e que, por isso, a discussão de dia 9 serve apenas para “concluir o processo legislativo”, já que, novamente, a questão tem aprovação garantida no Parlamento.

A dúvida é se serão aprovados os dois textos do PS e do Bloco, que só diferem em duas ou três palavras, e se será depois necessário o trabalho de especialidade.

Do projecto de lei socialista deixa de constar a expressão “doença fatal” e uniformiza-se o conceito “doença grave e incurável” para tentar responder ao veto de Novembro do Presidente da República. Face ao diploma aprovado no final do ano passado, os socialistas passam a usar o conceito “doença grave e incurável” (deixando de ser “doença grave ou incurável") como requisito para o pedido de eutanásia, desaparecendo a expressão “doença fatal”, que estava no diploma vetado e também no projecto de lei do PS entregue em 2019. Na nota com que devolveu o diploma à Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa tinha pedido aos deputados que clarificassem “o que parecem ser contradições no diploma quanto a uma das causas do recurso à morte medicamente assistida” e que especificassem se o que era exigível era “doença fatal”, se só “incurável”, se apenas “grave”.

Já o Bloco recupera na íntegra o texto da legalização da morte medicamente assistida vetado em Novembro, trocando unicamente o “ou” por um “e” na definição do conceito (agora cumulativo) de “doença grave e incurável” para efeitos do pedido de eutanásia.