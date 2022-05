Kendrick Lamar, o pai, o marido, o cidadão tão inquieto como nós

Numa das mesas mais compridas do restaurante de um dos hotéis mais conhecidos do Porto estava Kendrick Lamar, rodeado de uma quinzena de pessoas, entre músicos, acompanhantes e membros da sua comitiva. Vínhamos para uma curta entrevista, horas antes de pisar pela primeira vez um palco em Portugal, no contexto do Primavera Sound. Era 2014.