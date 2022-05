Conversations with Friends: uma série de amor, sexo e silêncio que “não é Normal People parte dois”

O primeiro romance de Sally Rooney chega agora à HBO Max em formato série, sucessora esperançosa do sucesso da pandemia que foi Normal People . O PÚBLICO falou com o realizador e com os protagonistas.

Ora há um “Rooneyverse” e há uma escritora, Sally Rooney, que se diz ser uma voz de uma geração. Tudo isto parece a entrada para mais uma narrativa da cultura pop 2022, mas é precisamente isso que a autora irlandesa e os livros e as séries que assina e inspira não querem ser: barulhentas, tentaculares e empresariais. Conversations With Friends é a nova série da HBO Max que este domingo se junta ao fenómeno de 2020 que foi Normal People. Sob a fiel batuta do realizador Lenny Abrahamson, volta a centrar-se, desta feita com base no primeiro romance de Rooney, nas relações, nas complexidades e na poesia do quotidiano. “Conversations é como a prima de Normal People”, sugere a estreante Alison Oliver, protagonista desta série.