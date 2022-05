Em Matosinhos, um Seiva saudável e com sabor. Uma experiência bonita a qualquer refeição

É a partir do mundo vegetal que o restaurante Seiva se propõe oferecer aos clientes “uma experiência bonita”. Uma ideia que vai bem também com a localização, na marginal de Leça da Palmeira, ar de maresia, mesmo em frente à Piscina das Marés, uma das obras emblemáticas do catálogo do arquitecto Siza Vieira, recentemente alvo de obras de restauro e melhoramento da envolvente.