Pró-Kremlin? “Eu sou mais pró-humano” diz Igor Khashin

Numa entrevista ao PÚBLICO e ao O Setubalense, Igor Khashin e Yulia Khashina, o casal russo que está no centro da polémica com o acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal, respondem a todas as perguntas sobre o caso que lançou dúvidas sobre o sistema de acolhimento português e dominou, nas últimas semanas, o debate político no país. Neste P24 ouvimos um excerto da entrevista.

