Jovem suspeito de planear ataque passa para internamento preventivo

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa alterou durante esta semana as medidas de coacção do jovem suspeito de preparar um atentado na Faculdade de Ciências de Lisboa. A notícia de que o jovem deixa, por isso, de estar preso preventivamente e passa a estar internado preventivamente, pelo menos, nos próximos três meses, é avançada esta sexta-feira pelo Expresso e confirmada pelo PÚBLICO junto do advogado do jovem, Jorge Pracana.

De acordo com Jorge Pracana, o jovem passa assim a estar afecto ao Hospital Prisão de Caxias, “onde já estava anteriormente mas com carácter provisório”. A decisão foi alterada por uma juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa que alterou as medidas de coacção a que João Carreira estava sujeito tendo em conta “a situação clínica”, refere o advogado do estudante.

“A prisão preventiva foi alterada para internamento preventivo”, diz. Ou seja, o jovem vai continuar no Hospital Prisão de Caxias, para onde foi transferido logo que a Polícia Judiciária (PJ) o deteve, há cerca de três meses.

João Carreira foi detido pela PJ no início de Fevereiro por suspeitas de planear um atentado contra os colegas da Faculdade de Ciências de Lisboa. Em comunicado com o título “Impedida acção terrorista”, a PJ adiantou na altura que a investigação que levou à detenção foi desencadeada “por suspeitas de atentado dirigido a estudantes universitários da Universidade de Lisboa”.