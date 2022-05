Uma vizinhança silenciosa mas incómoda...

Dado que Rússia deixa de fazer parte do Conselho da Europa e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a decisão do TEDH sobre o cemitério Lesnoye pouco aproveitará a Vladimir Solyanik.

As decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) que ainda vão sendo proferidas relativamente à Rússia, dado que a Federação Russa deixa de fazer parte do Conselho da Europa e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH) a partir de 16 de Setembro do presente ano, têm de ser lidas a dois níveis.